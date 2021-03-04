Среди погибших при крушении вертолета в Турции был генерал сухопутных войск

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4 марта 2021, 20:06

Турция, фото: pixabay.com

Среди погибших при крушении военного вертолета на востоке Турции оказался генерал турецких сухопутных войск. Это командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш.

О причинах крушения военного вертолета не сообщается, говорится "о трагическом стечении обстоятельств".

Как ранее сообщило Министерство национальной обороны Турции, девять человек погибли, четверо ранены. Вертолет типа Cougar вылетел в 13:55 по Москве из Бингеля в Татван. Через полчаса связь с ним была потеряна.

Ведомство выразило соболезнования родственникам, семьям погибших соболзнования, раненым - скорейшего выздоровления