В Турции разбился военный вертолёт, погибли 9 человек
4 марта 2021, 18:53
В Турции разбился военный вертолет. Девять человек погибли, четверо ранены. Об этом сообщило сегодня Министерство национальной обороны Турции. Причины крушения выясняются.
"Принадлежащий нашим сухопутным войскам вертолет типа Cougar вылетел в 13:55 из Бингеля в Татван. Связь с ним была прервана в 14:25", - говорится в сообщении. Велся поиск с использованием БПЛА, самолёта Casa CN-235 и вертолета. Выяснилось, что военная крылатая машина потерпела крушение.
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