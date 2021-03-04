В Турции разбился военный вертолёт, погибли 9 человек

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4 марта 2021, 18:53

вертолет, горы, фото: pixabay.com

В Турции разбился военный вертолет. Девять человек погибли, четверо ранены. Об этом сообщило сегодня Министерство национальной обороны Турции. Причины крушения выясняются.

"Принадлежащий нашим сухопутным войскам вертолет типа Cougar вылетел в 13:55 из Бингеля в Татван. Связь с ним была прервана в 14:25", - говорится в сообщении. Велся поиск с использованием БПЛА, самолёта Casa CN-235 и вертолета. Выяснилось, что военная крылатая машина потерпела крушение.

О состоянии раненых информации пока нет.

Ранее в американском штате Айдахо потерпел крушение вертолет национальной гвардии США.