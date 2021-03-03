Задержан подросток, подозреваемый в убийстве семьи под Пермью

Задержан подросток, который подозревается в убийстве семьи в Пермском крае. Согласно последней информации сотрудников Следственного комитета, несовершеннолетний находился в Екатеринбурге.
Ранее в СК заявили, что в розыск был объявлен глава убитой семьи – мужчина 1980 года рождения. Сообщалось, что тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения были обнаружены в частном жилом доме в поселке Октябрьский утром во вторник, 2 марта.
Впоследствии ориентировка изменилась, поскольку поступила информация о том, что мужчина, который был объявлен в розыск, оказался одним из погибших. Отмечалось, что начаты поиски подростка – сына убитых супругов.
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