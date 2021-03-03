Полиция заподозрила в убийстве семьи в Прикамье 16-летнего юношу

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3 марта 2021, 16:48 Источник: РИА "Новости"

машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов сменили ориентировку на розыск подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, которое было совершено в поселке Октябрьский Пермского края. Ведутся поиски подростка.

Источник сообщил, что ранее в розыск был объявлен глава семьи – мужчина 1980 года рождения. Как сообщали в СК, тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения были обнаружены в частном жилом доме в поселке Октябрьский утром во вторник, 2 марта.

К настоящему моменту ориентировка сменилась. Есть информация о том, что мужчина, который был объявлен в розыск, оказался одним из погибших. В настоящий момент правоохранители разыскивают 16-летнего сына убитых супругов.