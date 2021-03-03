Полиция заподозрила в убийстве семьи в Прикамье 16-летнего юношу

Сотрудники правоохранительных органов сменили ориентировку на розыск подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, которое было совершено в поселке Октябрьский Пермского края. Ведутся поиски подростка.
Источник сообщил, что ранее в розыск был объявлен глава семьи – мужчина 1980 года рождения. Как сообщали в СК, тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения были обнаружены в частном жилом доме в поселке Октябрьский утром во вторник, 2 марта.
К настоящему моменту ориентировка сменилась. Есть информация о том, что мужчина, который был объявлен в розыск, оказался одним из погибших. В настоящий момент правоохранители разыскивают 16-летнего сына убитых супругов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.