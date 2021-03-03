Сноубордист пропал на Эльбрусе

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3 марта 2021, 18:41 Источник: РИА "Новости"

сноубордист, pixabay.com

Вечером в среду, 3 марта, во время катания на Эльбрусе пропал сноубордист. Сотрудники пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии отметили, что спасатели уже вышли на поиски спортсмена.

Информация об исчезновении сноубордиста поступила сегодня в 17.10 по московскому времени. Есть данные о том, что спортсмен потерялся на горе Эльбрус в районе Гарабаши на высоте около3800-4000 метров.

На поиски пропавшего сноубордиста к настоящему моменту на двух единицах техники выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.