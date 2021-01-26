С армейскими инструкторами был проведен специальный сбор на горе Эльбрус

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26 января 2021, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Инструкторы по горной подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации приняли участие в специальном сборе по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии и совершили восхождение на гору Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В сборе принимали участие более 150 военнослужащих всех военных округов ВС РФ, а также курсантов Военного института физической культуры. Инструкторы изучили приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального снаряжения, способы подъема на склоны и скоростного спуска. На завершающем этапе подготовки военнослужащие совершили трехдневное восхождение на самую высокую горную гору России и Европы - Эльбрус источник не уточнят на какую конкретно вершину поднялись российские военные - на восточную или западную.

Подозреваю, что в пресс-службе ЮВО не знают о том, что у Эльбруса две вершины. Абсолютная высота западной - 5642 м, а восточной - 5621 над уровнем Балтийского моря. Восхождение на эту гору - не бог весь какое достижение, там все идется пешком, человеку с весьма скромными физическими возможностями это по силам. Невольно вспоминается советский период, когда в Вооруженных силах культивировался альпинизм. Команды Московского и Среднеазиатского военных округов брали призовые места на чемпионатах СССР и считались сильнейшими в советском альпинистском сообществе. Правда и то, что подготовке горных подразделений Вооруженных сил, также, как и сейчас, уделялось недостаточно внимания.