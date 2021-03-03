Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Челябинской области

На трассе в Челябинской области автомобиль в среду, 3 марта, потерял прицеп, который впоследствии столкнулся с машиной скорой помощи. В результате данной аварии погиб пациент медицинской машины.
Авария случилась сегодня в 10.30 по местному времени (08.30 по Москве) на 53-м километре автодороги Кизильское – Бреды – граница Республики Казахстан на территории Кизильского района.
Отмечается, что водитель иномарки 1993 года рождения допустил отсоединение прицепа, который совершил касательное столкновение со встречным автомобилем "скорой" под управлением мужчины 1975 года рождения. В результате ДТП пассажир медицинской машины – женщина 1964 года рождения – скончался на месте.
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