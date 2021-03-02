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При пожаре в Подольске погибла трехлетняя девочка, оставленная дома одна

, 11:02 Источник: РИА "Новости"

При пожаре в Подольске погибла трехлетняя девочка, оставленная дома одна
пожарные машины, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Подольске в результате пожара погибли трехлетняя девочка, которая осталась одна в квартире. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Установлено, что в понедельник, 1 марта, в одном из многоквартирных домов по улице Свердлова в Подольске жители услышали громкий хлопок, а затем почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Выяснилось, что в квартире, где без присмотра взрослых находилась маленькая девочка, вспыхнуло пламя. Ребенка госпитализировали, однако он скончался, несмотря на усилия врачей.

Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Впоследствии будет дана оценка действиям матери девочки.

ЕТ

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