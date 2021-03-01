Четыре ребенка пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Челябинском

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1 марта 2021, 14:27 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На автодороге в Челябинской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали четыре ребенка и пять взрослых людей.

ДТП случилось ранее сегодня около 07.40 по местному времени (05.40 по Москве) на 3-м километре дороги Усть-Катав – Орловка. Установлено, что мужчина 1985 года рождения, управлявший пассажирским автобусом "ГАЗ", в условиях снегопада выбрал небезопасную скорость движения на спуске, не справился с управлением и допустил наезд на стоявший грузовой автомобиль с полуприцепом. В результате аварии травмы получили 9 пассажиров, среди которых четверо детей.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.