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В Кировской области девочку без билета высадили из автобуса в -20 градусов

, 12:43 Источник: РИА "Новости"

В Кировской области девочку без билета высадили из автобуса в -20 градусов
салон автобуса, pixabay.com

В Кировской области кондуктор высадила из автобуса школьницу, который не хватило 1 рубля, чтобы заплатить за проезд. Температура воздуха на улице в тот момент опустилась до минус 20 градусов по Цельсию.

Происшествие случилось вечером 25 февраля. 12-летняя девочка возвращалась домой с занятий по акробатике. Она зашла в автобус, но ей не хватило денег на билет, вследствие чего кондуктор заставила ее выйти на мороз. Ребенок не мог связаться с родителями, поскольку из-за холода у нее разрядился телефон.

Прокуратура Кировской области в настоящий момент проводит проверку по факту случившегося.

ЕТ

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