В Волгограде уволили кондуктора, высадившего на мороз ребенка

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24 февраля 2021, 18:58 Источник: РИА "Новости"

салон автобуса, pixabay.com

В Волгограде кондуктора автобуса, которая высадила ребенка из салона в мороз, уволили из транспортной компании. Соответствующую информацию предоставили в среду в пресс-службе мэрии города.

Ранее сообщалось, что была начата служебная проверка в отношении кондуктора автобуса №25, которая 18 февраля текущего года высадила 12-летнего ребенка – у школьника не сработала транспортная карта "Волна" в связи с окончанием срока действия.

Уточняется, что компания-перевозчик "Волгоградский автобусный парк" завершила проверку данного инцидента и приняла решение расторгнуть трудовой договор с кондуктором.