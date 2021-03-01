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В России за сутки скончались 333 пациента с COVID-19

, 11:50

В России за сутки скончались 333 пациента с COVID-19
скорая помощь, Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

В России за сутки скончались 333 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом в понедельник утром сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 42 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 35 – в Санкт-Петербурге, 24 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 86 455 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 11 571.

ЕТ

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