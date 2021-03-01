На химзаводе в Подмосковье погибла женщина

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1 марта 2021, 10:11 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В цеху Краснозаводского химического завода, расположенного в Сергиевом Посаде, при технологической вспышке погибла женщина. Соответствующую информацию предоставили в понедельник журналисты.

Сотрудники пресс-службы подмосковного главка МЧС утром 1 марта подчеркнули, что в 08.35 по московскому времени спасателям поступила информация о технологической вспышке в цеху завода, который находится по адресу: площадь Рдултовского, дом 1.

"К сожалению, женщина погибла", – сообщил ранее сегодня источник сотрудникам СМИ.