В Вольске на улице обнаружили тело мальчика в нижнем белье

В городе Вольске Саратовской области на улице рано утром обнаружили тело малолетнего ребенка без верхней одежды. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в понедельник, 1 марта.
«На улице Краснооктябрьской в городе Вольске обнаружено тело 5-летнего мальчика. По данному факту организована доследственная проверка», - пояснили в ведомстве.
По данным прокуратуры, мальчик 2015 года рождения проживал в одном из многоквартирных домов недалеко от места его обнаружения. Ребенок страдал расстройством психики. Около 6.00 (5.00 мск) водитель фургона для развозки хлеба нашел погибшего в нижнем белье на дороге.
«В настоящее время изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего», - добавили в ведомстве
Ранее сообщалось, что братья 6 и 11 лет провалились под лед в Вольске, оба погибли.
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