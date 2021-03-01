В Вольске на улице обнаружили тело мальчика в нижнем белье

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1 марта 2021, 09:52 Источник: ТАСС

машина СК РФ, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В городе Вольске Саратовской области на улице рано утром обнаружили тело малолетнего ребенка без верхней одежды. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в понедельник, 1 марта.

«На улице Краснооктябрьской в городе Вольске обнаружено тело 5-летнего мальчика. По данному факту организована доследственная проверка», - пояснили в ведомстве.

По данным прокуратуры, мальчик 2015 года рождения проживал в одном из многоквартирных домов недалеко от места его обнаружения. Ребенок страдал расстройством психики. Около 6.00 (5.00 мск) водитель фургона для развозки хлеба нашел погибшего в нижнем белье на дороге.

«В настоящее время изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего», - добавили в ведомстве

Ранее сообщалось, что братья 6 и 11 лет провалились под лед в Вольске, оба погибли.