Братья 6 и 11 лет провалились под лед в Вольске, оба погибли

В воскресенье, 28 февраля, в Вольске Саратовской области в полынье на Волге утонули два малолетних брата. Инцидент произошёл на льду в ста метрах от набережной имени Злобина.
В источнике говорится, что пятеро детей играли на льду, когда один из них – 6-летний Майкл провалился под лед, его бросился спасать 11-летний брат Александр. Однако выбраться из холодной воды оба мальчика не смогли. Отмечается, что вместе с ребятами на льду находились две девочки 4 и 8 лет и мальчик 8 лет. Погибшие проживали в одном из детских домов на улице Володарского.
«Ужас! Сейчас на месте происшествия работают спасатели и водолазы», - прокомментировал случившееся глава района Виталий Матвеев.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали рыбаков-любителей со льда у берегов Сахалина в Охотском море из-за трещины.
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