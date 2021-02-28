26 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в заливе Охотского моря

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28 февраля 2021, 07:57 Источник: РИА Новости

лед, фото: pixabay.com

В воскресенье, 28 февраля, спасатели эвакуировали рыбаков-любителей со льда у берегов Сахалина в Охотском море из-за образовавшейся трещины. Инцидент произошел рано утром в заливе Мордвинова.

«По состоянию на 04.30 (мск) спасателями доставлено на берег 26 рыбаков-любителей ... проведена разведка ледового поля, рыбаков на льду больше не обнаружено», - пояснили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что из-за отжимного ветра в припае образовалась трещина шириной от 30 до 40 сантиметров в четырех километрах от берега, которая постепенно увеличивалась.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли людей, которые оторвались на льдине от берега во время катания на коньках в Таганрогском заливе.