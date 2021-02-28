ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

26 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в заливе Охотского моря

, 07:57 Источник: РИА Новости

26 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в заливе Охотского моря
лед, фото: pixabay.com

В воскресенье, 28 февраля, спасатели эвакуировали рыбаков-любителей со льда у берегов Сахалина в Охотском море из-за образовавшейся трещины. Инцидент произошел рано утром в заливе Мордвинова.

«По состоянию на 04.30 (мск) спасателями доставлено на берег 26 рыбаков-любителей ... проведена разведка ледового поля, рыбаков на льду больше не обнаружено», - пояснили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что из-за отжимного ветра в припае образовалась трещина шириной от 30 до 40 сантиметров в четырех километрах от берега, которая постепенно увеличивалась.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли людей, которые оторвались на льдине от берега во время катания на коньках в Таганрогском заливе.

БА

Общество

Адвокат Миронов назвал особенности колонии, куда, возможно, отправили Навального

Адвокат Миронов назвал особенности колонии, куда, возможно, отправили Навального

Зампредседателя Российского общенародного союза, адвокат Иван Миронов рассказал, какие условия ожидают оппозиционера Алексея Навального, если его этапируют в ИК-2 в Покрове Владимирской области.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью