Два десятка человек спасли в Таганроге с оторвавшейся льдины

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20 февраля 2021, 22:36

льдина, фото: pixabay.com

Сотрудники МЧС спасли людей, которые оторвались на льдине от берега во время катания на коньках в Таганрогском заливе. Среди них 11 детей. Льдина успела удалиться от Пушкинской набережной примерно на 50 метров.

Как сообщили местные власти, к моменту прибытия спасателей льдина с людьми находилась примерно в 50 метрах от берега и двигалась в сторону порта. Для эвакуации был вызван катер на воздушной подушке, он благополучно доставил на берег всех граждан.

Как отметили в пресс-службе, в медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье дети провалились под лед.