В Ставрополье дети провалились под лед

Две девочки провалились сегодня под лед в Буденновском округе Ставропольского края. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело. Одного ребенка удалось спасти, еще одна девочка погибла.
Спасенный ребенок в реанимации. Глава Буденновского округа Андрей Соколов сообщил, что поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку есть сведения о том, что под лед могли провалиться несколько подростков.
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