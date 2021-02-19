В Ставрополье дети провалились под лед

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19 февраля 2021, 22:47

лед, фото: pixabay.com

Две девочки провалились сегодня под лед в Буденновском округе Ставропольского края. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело. Одного ребенка удалось спасти, еще одна девочка погибла.

Спасенный ребенок в реанимации. Глава Буденновского округа Андрей Соколов сообщил, что поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку есть сведения о том, что под лед могли провалиться несколько подростков.