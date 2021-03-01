Землетрясение произошло на Байкале

В ночь на понедельник, 1 марта, в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и республики Бурятия произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Сейсмологи уточнили, что подземный толчок был зафиксирован в 1.09 по местному времени (20.09 мск). Эпицентр находился в 16 км от восточного берега Байкала в районе залива Провал. Энергетический класс землетрясения - 10,8, магнитуда составила 3,7.
Отмечается, что подземный толчок в 3-4 балла ощущался в поселках Тырган и Еланцы на берегу Байкала, 2-3 балла - в Иркутске, 2 балла - в Улан-Удэ. Известно, что подобное явление происходит третий раз за год.
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