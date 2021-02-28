Полуголый сын экс-депутата сбил на машине военного прокурора с женой в Астрахани

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28 февраля 2021, 19:48

ДТП в Астрахани, Фото: Telegram

В Астрахани произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Водитель за рулем "Тойоты Камри" на большой скорости протаранил остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль и сбил двух пешеходов.

Дорожное-транспортное происшествие случилось на развязке у Нового моста. Совершивший ДТП седан зарегистрирован на молодого человека, который является сыном местного депутата.Он был неадекватен и почему-то голый.

Пострадавшие пешеходы оказались бывшим военным прокурором и его женой. Женщина получила черепно-мозговую травму и перелом голени, её муж - травму головы и перелом костей таза. "Скорая помощь" увезла и водителя машины, которую протаранил виновник ДТП.

Движение было затруднено на один километр, сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Вчера водитель такси сбил пешехода с детской коляской в Москве.