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Водитель такси сбил пешехода с детской коляской в Москве

, 14:20 Источник: Telegram

Водитель такси сбил пешехода с детской коляской в Москве
такси, pixabay.com

Днем в субботу, 27 февраля, стало известно, что в Москве водитель такси совершил наезд на пешехода с коляской, в которой находился младенец. На место происшествия уже приехала скорая помощь.

Согласно последней информации, авария случилась на Саянской улице в районе дома 2А. Уточняется, что водитель такси допустил наезд на пешехода с коляской, в которой лежал шестимесячный ребенок. После ДТП была перекрыта правая полоса движения.

Информации о том, пострадали ли пешеход и малыш, к настоящему моменту не поступало

ЕТ

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