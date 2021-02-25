На Можайском шоссе в Подмосковье произошло ДТП с участием огневой установки из состава системы С-400

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25 февраля 2021, 15:55 Источник: ТАСС

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

На Можайском шоссе в Московской области в четверг, 25 февраля, утром произошло ДТП с участием

огневой установки из состава системы С-400 "Триумф".

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о столкновении пяти транспортных средств - грузовика "Камаз", двух легковых автомобилей, микроавтобуса военной автоинспекции и огневой установки из состава системы С-400 "Триумф".

Причиной столкновения стало несоблюдение дистанции водителем одной из машин.

В подмосковном ГУ МВД России подтвердили информацию о ДТП. Военный грузовик и три легковушки столкнулись в 8 часов на 42 километре Можайского шоссе.

К счастью, пострадавших в ДТП нет.