На Можайском шоссе в Подмосковье произошло ДТП с участием огневой установки из состава системы С-400
25 февраля 2021, 15:55Источник:
ТАСС
На Можайском шоссе в Московской области в четверг, 25 февраля, утром произошло ДТП с участием огневой установки из состава системы С-400 "Триумф".
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о столкновении пяти транспортных средств - грузовика "Камаз", двух легковых автомобилей, микроавтобуса военной автоинспекции и огневой установки из состава системы С-400 "Триумф". Причиной столкновения стало несоблюдение дистанции водителем одной из машин.
В подмосковном ГУ МВД России подтвердили информацию о ДТП. Военный грузовик и три легковушки столкнулись в 8 часов на 42 километре Можайского шоссе.
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