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После размещения в соцсетях видео драки двух школьниц прокуратура проверяет школу-интернат в Омске

, 16:30

После размещения в соцсетях видео драки двух школьниц прокуратура проверяет школу-интернат в Омске
прокуратура, фото: соцсети

Накануне в соцсетях появилось видео драки, которую устроили омские школьницы. Две девочки, которых называли зрители Крисей и Гелей, боролись прямо в сугробах, сняв перед этим верхнюю одежду.

Одна из школьниц валит другую на спину и садится на нее, не давая подняться. Девочки рвут друг у друга волосы. Инцидент на камеру сняла, судя по голосу, еще одна школьница. Драку никто не пытается остановить, наоборот, слышны призывы к продолжению.

Прокуратура проверит школу-интернат № 2 в Омске после появления в соцсети "ВКонтакте" этой видеозаписи. Полицейские установили личности школьниц, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На ситуацию отреагировали и в департаменте образования мэрии Омска. Будут проведены в школе 1 марта профилактические мероприятия с обучающимися 6-х классов.

Ранее в Севастополе мужчина умер после драки со школьниками.

НС

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