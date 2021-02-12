В Севастополе мужчина умер после драки со школьниками

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 февраля 2021, 20:55

фото: сайт Следкома РФ

В Севастополе начали проверку инцидента, во время которого местный житель получил удар от восьмиклассника, 13-летнего мальчика и умер на месте. Об этом сегодня сообщает городская прокуратура.

Трагедия произошла в конце января. Мама подростка уже привлекалась к административной ответственности в 2019 году за неисполнение обязанностей по его воспитанию. В связи с неисполнением законодательства "о профилактике безнадзорности" директору школы было внесено представление.

Пока не установлено, умер ли мужчина в результате удара - это выяснит следствие.

Ранее в соцсети попало видео драки кубанских школьниц.