В соцсети попало видео драки кубанских школьниц

В соцсети попало видео с кадрами драки школьниц в одном из образовательных учреждений Брюховецкого района Кубани.
На видео ученицы старшего класса набросились на одну из школьниц. Завязалась драка, однако девушек никто не разнимал. Один из молодых людей даже подначивал дерущихся словами: “Давай, головой ее об стол! С ноги ей дай!"
Что стало причиной конфликта — неизвестно. Позже выяснилось, что принимавшим в нем участие девочкам по 15-16 лет. В полиции рассказали, что двоих нападавших старшеклассниц поставили на учет. В отношении одной из них, кроме того, составили протокол о нанесении побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ).
Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что после массового отравления детей на Кубани приостановили работу школы в Крымском районе.
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