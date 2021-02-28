На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

В воскресенье, 28 февраля, на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прорвало трубопровод. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
Собеседник отметил, что произошел разлив на площади около 500 квадратных метров. В результате инцидента в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке, пояснил он.
В Газпроме пояснили, что "на внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошел выход обводненной скважинной жидкости, с содержанием воды свыше 95%". В компании уточнили, ведутся работы по замене поврежденного фрагмента, которые будут завершены до конца дня. Пострадавших нет.
ранее сообщалось, что 16 февраля на газовой заправке в поселении Сосенское в Новой Москве взорвались два резервуара с топливом.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.