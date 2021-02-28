На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 февраля 2021, 14:31 Источник: Интерфакс

Фото: МЧС РФ

В воскресенье, 28 февраля, на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прорвало трубопровод. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

Собеседник отметил, что произошел разлив на площади около 500 квадратных метров. В результате инцидента в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке, пояснил он.

В Газпроме пояснили, что "на внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошел выход обводненной скважинной жидкости, с содержанием воды свыше 95%". В компании уточнили, ведутся работы по замене поврежденного фрагмента, которые будут завершены до конца дня. Пострадавших нет.

ранее сообщалось, что 16 февраля на газовой заправке в поселении Сосенское в Новой Москве взорвались два резервуара с топливом.