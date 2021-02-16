Два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве

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16 февраля 2021, 12:13 Источник: ТАСС

пожарный, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На газовой заправке в поселении Сосенское в Новой Москве взорвались два резервуара с топливом. Соответствующую информацию предоставил днем во вторник, 16 февраля, источник в экстренных службах.

Установлено, что происшествие случилось на улице Адмирала Корнилова. Загорелась бытовка, после чего огонь перекинулся на резервуар с топливом на газовой заправке, который через некоторое время взорвался и загорелся. Площадь пожара достигла 50 кв. м. На месте наблюдается факельное горение, есть угроза перехода пламени на рядом стоящее здание.

Поступили данные о том, что на месте ЧП находились два резервуара с топливом по 500 куб. м. Кроме того, источники сообщили, что в горящей бытовке, с которой началось распространение огня, находятся пропановые баллоны. В радиусе 300 м. эвакуированы все люди.