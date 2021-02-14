В центре Москвы горит гостиница

В доме 24/7 стр.3 на Мясницкой улице произошел пожар в хостеле. Возгорание произошло на 1 этаже здания. По последним данным, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Уже горит и второй этаж.
До прибытия пожарных из здания эвакуировались около 40 человек. В здании находятся хостел, кафе, рестораны, магазины, офисы. Сообщается об одном пострадавшем.
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