В центре Москвы горит гостиница

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 февраля 2021, 21:08

пожар, фото: pixabay.com

В доме 24/7 стр.3 на Мясницкой улице произошел пожар в хостеле. Возгорание произошло на 1 этаже здания. По последним данным, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Уже горит и второй этаж.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались около 40 человек. В здании находятся хостел, кафе, рестораны, магазины, офисы. Сообщается об одном пострадавшем.

Движение в районе пожара затруднено.

Сегодня горел ТЦ «Самшит», который находится на рынке в Адлерском районе Сочи.