Пожар произошёл в ТЦ «Самшит», который находится на рынке в Адлерском районе Сочи

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14 февраля 2021, 09:57

фото: pixabay.com

В Сочи в ночь на воскресенье, 14 февраля, пожар произошел в торговом центре «Самшит», который находится на рынке в Адлерском районе. Возгорание началось на первом этаже двухтажного здания ТЦ на Демократичской улице около трех часов ночи.

Возгорание вызвало сильное задымление. Площадь пожара составила порядка 800 квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекали 47 человек и 15 единиц техники.

По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, пожар потушили в 06:52. Погибших или пострадавших в результате пожара нет.

Для обеспечения общественного порядка территория ТЦ была оцеплена, - передает ТАСС.