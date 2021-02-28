Командир учебного взвода в Забайкалье ударил срочника за неумение собирать оружие

Читинский гарнизонный суд сообщил об избиении срочника на полигоне в Читинском районе. Военнослужащий несколько раз ударил призывника за отсутствие навыков по сборке оружия.
В пресс-службе суда отметили, что командир учебного танкового взвода Ильдар Сагдиев нарушил конституционное право военнослужащего по призыву на личную неприкосновенность. Его приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Военный признан виновным в превышении полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ).
При этом старший по званию своей вины не отрицает и раскаивается, хотя пояснил, что после отданной команды по сборке оружия солдат не только не смог выполнить задачу, но и заявил, что присутствует на занятии в первый раз и «ему это не интересно». Такое поведение вывело его из себя, поделился подсудимый.
Военнослужащий дважды ударил призывника кулаком в челюсть и толкнул его в грудь.
Глава Союза солдатских матерей Валентина Мельникова о приговоре Шамсутдинову: «Теперь офицеры могут творить что хотят».