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В Челябинской области пожилая женщина насмерть замерзла по дороге от такси до дома

, 08:41 Источник: 74.ru

В Челябинской области пожилая женщина насмерть замерзла по дороге от такси до дома
дорога, фото: pixabay.com

В Карталах Челябинской области из-за метели погибла женщина. Ночью 23 февраля местная жительница заблудилась, возвращаясь домой на такси, водитель не смог довезти ее до самого дома.

«Она вышла, машина уехала, и женщина почему-то, видимо, пошла не в ту сторону. Она была адекватная, после рабочей смены», - пояснили в районной администрации.

Отмечается, что 66-летняя женщина связалась с экстренными службами, как только поняла, что потерялась. По ее словам, она уперлась в забор. После уточнить ее местоположение было невозможно. Полиция и МЧС оперативно начали поиски пострадавшей, но из-за погодных условий попытки оказались безуспешными. Сотрудники обнаружили тело только утром в поле, женщина полностью замёрзла.

«В отдел полиции информация поступила из дежурно-диспетчерской службы. Почти в то же время обратился таксист, который вез женщину. Он видел, какая погода на улице, и беспокоился о пассажирке. Незамедлительно на место был отправлен наряд дежурных. Они проводили поисковые мероприятия, но в условиях нулевой видимости поиски оказались безуспешны», - уточнили в МВД.

Следственный комитет проводит проверку. 

БА

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