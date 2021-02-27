На чемпионате по дзюдо в Дагестане произошла массовая драка

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27 февраля 2021, 22:44

дзюдо, фото: pixabay.com

Массовая драка между зрителями произошла на чемпионате по дзюдо среди юниоров по СКФО в дагестанском Каспийске. Дрались и участники первенства. Ведущий мероприятия пытался остановить потасовку.

Побоище устроили десятки зрителей. Причина драки пока неизвестна. В соцсетях появилось видео массового побоища, кадры которого мы разместить не можем из-за ненормативной лексики.

Ранее сообщалось, что у ресторана в Махачкале произошла перестрелка. Пострадал полицейский.