Женщине-волонтеру распылили газ в лицо на акции памяти Бориса Немцова

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27 февраля 2021, 20:03

место убийства Немцова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Волонтеру на Большом Москворецком мосту в Москве, где проходила акция памяти политика Бориса Немцова, пришлось вызывать "скорую". Другой волонтер направил газ ей прямо в глаза.

Как сообщают очевидцы, причиной таких действий мужчины была не политика, а "внутренний конфликт".

Официальных комментариев полиции по поводу этого инцидента пока нет.

Шесть лет, 15 февраля, 2015 года, выстрелом в спину был убит политик Борис Немцов.