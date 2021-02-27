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Теща спортивного комментатора Виктора Гусева лишилась квартиры из-за мошенников

, 19:44

Теща спортивного комментатора Виктора Гусева лишилась квартиры из-за мошенников
Виктор Гусев, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Мошенники, представившись сотрудниками Следственного комитета РФ, отобрали квартиру в Подмосковье у тещи спортивного комментатора Виктора Гусева. Об этом Гусев сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Лжеследователи попросили помочь якобы поймать черных риэлторов. Так они смогли убедить тещу Гусева продать им квартиру. Они даже присылали пенсионерке постановления о возбуждении уголовного дела против риэлторской конторы на бланках СКР с двуглавыми орлами и печатями, обрабатывали женщину месяц. "Знаете, наше старшее поколение - настоящие советские люди, которые верят печатям и газетам", - написал Гусев.

В этой истории пострадала не только его теща, но и женщина, купившая у нее квартиру: она продала свою квартиру и отдала все сбережения, чтобы приобрести новую. "Эти сволочи еще имели наглость позвонить пожилому человеку через несколько дней и поздравить от имени «руководства Следственного комитета» с успешно проведённой операцией", - негодует комментатор. Они обратились в прокуратуру и верят, что им помогут.

Простые правила для защиты от мошенников.

НС

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