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В Ижевске шесть человек пострадали в результате наезда автобуса на опору ЛЭП

, 13:09 Источник: РИА "Новости"

В Ижевске шесть человек пострадали в результате наезда автобуса на опору ЛЭП
машина медслужбы, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Ижевске автобус совершил наезд на опору линий электропередач, вследствие чего пострадали шесть человек. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе управления ГИБДД по Удмуртии.

Водитель автобуса утром в субботу, 27 февраля, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП напротив дома №1 по улице Буммашевская в Ижевске. 

К настоящему моменту журналистам сообщили о шести пострадавших в результате данной аварии. Согласно последней информации, все они были доставлены в медучреждение для осмотра, а впоследствии одну женщину было решено госпитализировать.

ЕТ

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