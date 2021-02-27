В Ижевске шесть человек пострадали в результате наезда автобуса на опору ЛЭП

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27 февраля 2021, 13:09 Источник: РИА "Новости"

машина медслужбы, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Ижевске автобус совершил наезд на опору линий электропередач, вследствие чего пострадали шесть человек. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе управления ГИБДД по Удмуртии.

Водитель автобуса утром в субботу, 27 февраля, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП напротив дома №1 по улице Буммашевская в Ижевске.

К настоящему моменту журналистам сообщили о шести пострадавших в результате данной аварии. Согласно последней информации, все они были доставлены в медучреждение для осмотра, а впоследствии одну женщину было решено госпитализировать.