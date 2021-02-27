На Сахалине переодетые в единорогов подростки совершили нападение на ювелирный магазин

В Южно-Сахалинске подростки в плюшевых костюмах единорогов совершили нападение на ювелирный магазин. Хозяйка бутика сообщила в субботу, 27 февраля, что несовершеннолетние разбили стеклянные витрины.
Женщина уточнила, что переодетые в единорогов подростки ворвались в магазин, ударили молотком по витринам, после чего скрылись.
Хозяйка бутика подчеркнула, что это было "что-то неадекватное". Она не исключила, что дети могли сделать это на спор или во время съемок ролика для социальных сетей, поскольку при себе у них была камера. Уточняется, что нападавшие ничего не похитили.
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