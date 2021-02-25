В Карачаево-Черкесии совершено нападение на полицейских

В Карачаево-Черкесии в результате нападения пострадали двое полицейских - один из них получил огнестрельное ранение, другой ножевое.
Происшествие случилось в селе Учкекен. По данным МВД по КЧР, во время проведения оперативно-профилактических мероприятий на обочине одной из дорог была замечена «Нива». Полицейские подошли к водителю для проверки документов, но на требование сотрудников двое находившихся в салоне мужчин ответили нецензурной бранью.
В результате инцидента водитель автомашины нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир выстрелил в другого стража порядка из охотничьего ружья, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия.
В региональном МВД сообщили, что личности подозреваемых установлены, принимаются меры для их задержания.
Ранее сообщалось, что в КЧР лавина накрыла горнолыжную трассу.
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