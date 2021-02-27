В Литве мужчина скончался через несколько минут после получения вакцины против коронавируса
27 февраля 2021, 10:53
В Литве пожилой мужчина скончался через несколько минут после получения вакцины против коронавирусной инфекции. По информации Литовской службы контроля лекарств (ЛСКЛ), 77-летний мужчина вакцинировался в амбулатории.
Ему сделали первую прививку препаратом AstraZeneca. Пациент скончался спустя несколько минут после вакцинации. Медики отметили, что у мужчины было сопутствующее сердечно-сосудистое заболевание.
Медики попытались реанимировать пациента, но спасти его не удалось. В ЛСКЛ заявили, что вакцинация не является причиной его смерти, передает Delfi.
Руководитель ЛСКЛ Гитис Андрюленис рассказал, что поскольку смерть мужчины произошла сразу после вакцинации, в течение нескольких минут, есть необходимость сообщить об этом.
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