ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

С эстакады Щелковского шоссе на МКАД упал человек

, 22:20 Источник: ТАСС

С эстакады Щелковского шоссе на МКАД упал человек
МКАД, фото: pixabay.com

В среду, 24 февраля, в Москве человек упал с эстакады на кольцевую дорогу. Теперь движение по внешней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе затруднено, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе затруднено на 2,9 км. Детали уточняются», - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вечером 24 февраля поезда проезжали без остановки станцию метро "Славянский бульвар" по требованию полиции. Был обнаружен «бесхозяйный предмет». Позже неизвестный заявил, что у него граната, и он угрожает ее взорвать.

БА

Общество

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

12 февраля 2021 г. в Министерстве просвещения России прошло Всероссийское совещание с региональными профильными министрами по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО). Было представлено 30 докладов, а инструментов и решений – не счесть. Повышенный интерес к системе СПО вполне…

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью