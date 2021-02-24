С эстакады Щелковского шоссе на МКАД упал человек

В среду, 24 февраля, в Москве человек упал с эстакады на кольцевую дорогу. Теперь движение по внешней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе затруднено, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе затруднено на 2,9 км. Детали уточняются», - пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что вечером 24 февраля поезда проезжали без остановки станцию метро "Славянский бульвар" по требованию полиции. Был обнаружен «бесхозяйный предмет». Позже неизвестный заявил, что у него граната, и он угрожает ее взорвать.
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