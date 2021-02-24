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На станции «Славянский бульвар» задержали мужчину, движение поездов восстановлено

, 20:49 Источник: РИА Новости

На станции «Славянский бульвар» задержали мужчину, движение поездов восстановлено
вагон, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что угрожавшего взорвать похожий на гранату предмет на станции московского метро «Славянский бульвар» задержали полицейские. Инцидент произошел около 19.00.

«Граната оказалась муляжом, сейчас станция открыта», - пояснил собеседник.

Департамент транспорта подтвердил, что поезда останавливаются на станции «Славянский бульвар» в штатном режиме, она открыта для входа и выхода пассажиров.

Ранее сообщалось, что около 19.00 поезд, следующий в сторону станции «Киевская», высадил пассажиров на станции «Славянский бульвар», поскольку в последнем вагоне обнаружили «бесхозяйный предмет». Позже неизвестный заявил, что у него граната, и он угрожает ее взорвать.

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