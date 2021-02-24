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Мужчина угрожает взорвать гранату на станции московского метро «Славянский бульвар»

, 20:15 Источник: ТАСС

Мужчина угрожает взорвать гранату на станции московского метро «Славянский бульвар»
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Источник в экстренных службах столицы вечером в среду, 24 февраля, сообщил, что мужчина угрожает взорвать гранату на станции "Славянский бульвар" на "синей ветке" столичного метрополитена.

Согласно последней информации, неизвестный мужчина утверждает, что у него имеется при себе граната, которую он готов взорвать. В настоящий момент сотрудники московской полиции ведут переговоры со злоумышленником.

Ранее сегодня сообщалось, что в поезде на "синей ветке" метро был обнаружен предмет, похожий на гранату. Станция закрыта на вход и выход. Составы на платформе не останавливаются.

ЕТ

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