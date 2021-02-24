Поезд насмерть сбил женщину в Сочи

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24 февраля 2021, 20:06 Источник: РИА "Новости"

железная дорога, pixabay.com

В Сочи электропоезд "Ласточка" насмерть сбил женщину, которая переходила железнодорожные пути. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Происшествие случилось на 35-м километре совмещенной дороги "Адлер – Роза Хутор". Установлено, что машинист заметил женщину, пересекавшую железнодорожное полотно, и подал звуковой сигнал, а затем применил экстренное торможение. Столкновения, однако, избежать не удалось. Гражданка скончалась на месте от полученных травм. Впоследствии выяснилось, что погибшей является 55-летняя жительница города Лабинск.

Сейчас выясняются точные обстоятельства данного происшествия.