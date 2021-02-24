Петербургская семья с маленьким ребенком едва не замерзла на озере в Карелии

В минувший понедельник, 22 февраля, компания взрослых людей с маленьким ребенком, приехавшая в Карелию из Санкт-Петербурга, едва не замерзла на озере, которое находится в Костомукшском районе.
Установлено, что местный водитель снегохода решил покатать гостей, прибывших из Северной столицы, по озеру Нюк. Транспорт застрял, а лопаты у компании с собой не оказалось. В тот день в регионе был мороз и сильный ветер, кроме того, путешественники оказались по щиколотку в воде. Люди были под угрозой замерзания.
Известно, что компанию спас коллектив местного форелевого хозяйства, который оперативно эвакуировал граждан к месту отдыха.
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