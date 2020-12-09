В Якутии двое парней сбились с дороги из-за навигатора. Один замерз насмерть
9 декабря 2020, 16:57[ «Аргументы Недели» ]
Двое рябят хотели добраться из Якутска в Магадан на машине. Построили маршрут, выехали — но очень быстро оказались на пустынной дороге среди снегов и 50-градусного мороза. Они далеко не сразу поняли, что заблудились.
Навигация показывала, что все отлично и они на верном пути, но за окном не было ничего, чтобы свидетельствовало о наличии цивилизации. Дорога давно не действовала, но устройство об этом не знало. Когда Сергей и Влад перестали выходить на связь, близкие забеспокоились, но искать их пришлось целую неделю.
Когда обледенелую машину нашли на обочине, один из парней был мертв, второго привезли в больницу на вертолете — он в сознании, но в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь, но никаких гарантий дать не могут.
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