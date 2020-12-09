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В Якутии двое парней сбились с дороги из-за навигатора. Один замерз насмерть

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутии двое парней сбились с дороги из-за навигатора. Один замерз насмерть

Двое рябят хотели добраться из Якутска в Магадан на машине. Построили маршрут, выехали — но очень быстро оказались на пустынной дороге среди снегов и 50-градусного мороза. Они далеко не сразу поняли, что заблудились.

Навигация показывала, что все отлично и они на верном пути, но за окном не было ничего, чтобы свидетельствовало о наличии цивилизации. Дорога давно не действовала, но устройство об этом не знало. Когда Сергей и Влад перестали выходить на связь, близкие забеспокоились, но искать их пришлось целую неделю.

Когда обледенелую машину нашли на обочине, один из парней был мертв, второго привезли в больницу на вертолете — он в сознании, но в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь, но никаких гарантий дать не могут.

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