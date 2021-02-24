Кубанские спасатели вызволили застрявшую между бетонными плитами собаку
24 февраля 2021, 17:24
23 февраля жители Мостовского района Краснодарского края нашли на пустыре близ недостроенного здания застрявшую между бетонными плитами собаку.
Пёс не мог выбраться сам и громко скулил. На помощь животному пришли сотрудники Псебайского отряда "Кубань-СПАС". Просто так вытащить собаку не получилось, поэтому спасатели вырыли подкоп под бетонными плитами и зафиксировали их для предотвращения возможного обрушения. В итоге собаку освободили, она не пострадала, — уточнили в ведомстве.
Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о спасении собаки из "снежного плена". У животного была сломана задняя лапа, оно также не могло самостоятельно выбраться из снега.
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