Кубанские спасатели вытащили собаку из снежного плена

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19 февраля 2021, 17:26

пресс-служба "Кубань-СПАС"

Сотрудники "Кубань-СПАС" в Белореченском районе вызволили из "снежного плена" собаку.



Инцидент произошёл в посёлке Южном: животное сломало заднюю лапу, из-за чего самостоятельно выбраться из снега не смогло.



Спасатели достали собаку из снега, погрузили на носилки, накормили и привезли к ветеринару. Один из сотрудников службы через соцсети сумел найти хозяйку животного, которая искала собаку три дня.