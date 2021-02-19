Кубанские спасатели вытащили собаку из снежного плена

Сотрудники "Кубань-СПАС" в Белореченском районе вызволили из "снежного плена" собаку.
Инцидент произошёл в посёлке Южном: животное сломало заднюю лапу, из-за чего самостоятельно выбраться из снега не смогло.
Спасатели достали собаку из снега, погрузили на носилки, накормили и привезли к ветеринару. Один из сотрудников службы через соцсети сумел найти хозяйку животного, которая искала собаку три дня.
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