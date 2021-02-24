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Вертолет перевернулся при приземлении в Новгородской области

, 16:18 Источник: РИА "Новости"

Вертолет перевернулся при приземлении в Новгородской области
кабина в вертолете, pixabay.com

Вертолет Robinson перевернулся набок в ходе приземления на вертолетной площадке в Новгородской области. Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ приступило к проверке по данному факту.

Согласно последней информации, в результате случившегося никто не пострадал, однако сам летательный аппарат получил повреждения. Уточняется, что инцидент произошел во время тренировочного полета. В кабине находился только пилот.

Проверка организована по признакам преступления, которое предусматривается частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба".

ЕТ

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