Вертолет перевернулся при приземлении в Новгородской области

Вертолет Robinson перевернулся набок в ходе приземления на вертолетной площадке в Новгородской области. Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ приступило к проверке по данному факту.
Согласно последней информации, в результате случившегося никто не пострадал, однако сам летательный аппарат получил повреждения. Уточняется, что инцидент произошел во время тренировочного полета. В кабине находился только пилот.
Проверка организована по признакам преступления, которое предусматривается частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба".
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