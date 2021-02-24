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Аргументы Недели Происшествия 13+

В горах Сочи автобус врезался в легковой автомобиль

, 09:29

В горах Сочи автобус врезался в легковой автомобиль
"ЧП СОЧИ"

23 февраля в горах в районе Сочи, неподалёку от канатной дороги "Альпика-Сервис", произошла авария.

Рейсовый автобус врезался в легковой автомобиль, "Skoda". ТАСС передаёт, что иномарка не уступила автобусу преимущество в движении, выезжая со второстепенной дороги.

Четверым пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Из-за ДТП пришлось организовать реверсивное движение, так как повреждённые машины перегородили дорогу.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что на одной из улиц Краснодара почти на полтора часа остановилось движение трамваев. Причиной стал обрыв контактной сети.

Kub