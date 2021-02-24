В горах Сочи автобус врезался в легковой автомобиль

23 февраля в горах в районе Сочи, неподалёку от канатной дороги "Альпика-Сервис", произошла авария.
Рейсовый автобус врезался в легковой автомобиль, "Skoda". ТАСС передаёт, что иномарка не уступила автобусу преимущество в движении, выезжая со второстепенной дороги.
Четверым пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Из-за ДТП пришлось организовать реверсивное движение, так как повреждённые машины перегородили дорогу.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что на одной из улиц Краснодара почти на полтора часа остановилось движение трамваев. Причиной стал обрыв контактной сети.
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