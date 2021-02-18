На одной из улиц Краснодара почти на полтора часа остановилось движение трамваев

Утром 18 февраля на улице Садовой в Краснодаре произошёл обрыв контактной сети.
В результате происшествия оказалось парализовано движение ряда маршрутов. В городской мэрии уточнили, что авария произошла около половины восьмого утра. К 8:50 неполадки устранили и общественный транспорт смог продолжить работу. В пресс-службе МУП "КТТУ" добавили, что на время простоя прекратили движение маршруты №3, 20, 21, 22.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что снегопад в Сочи вызвал настоящий коллапс: аварии, отключения энергии и многое другое.
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