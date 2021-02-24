В Красноярском крае сгорел автобус, перевозивший вахтовиков

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24 февраля 2021, 07:02 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

На трассе в Красноярском крае полностью выгорел автобус, перевозивший 30 вахтовиков.

Происшествие случилось в Балахтинском районе. Автобус, по данным регионального управления МЧС, перевозил вахтовиков из Красноярского Загорья в аэропорт Черемшанка.

В ведомстве сообщили, что в происшествии никто не пострадал. Тридцать пассажиров продолжили движение на втором автобусе, который следовал в этой же колонне.

Ранее сообщалось, что автобус с врачами попал в ДТП с грузовиком в Химках.